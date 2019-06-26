У неділю, 30-го червня, у Вишнівецькій об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) відбудеться святковий захід «На крилах юності та мрій».

За словами організаторів, під час святкування проведуть і парад випускників-2019.

Серед учасників концертної програми – творчі колективи Байковецької, Чернихівецької і Великогаївської ОТГ, модельна школа «CITY LIFE MODELS», а також кавер-гурт «Джем». Зірковий гість – популярний український співак Ivan Navi.

Місце проведення: Вишнівецький стадіон. Початок святкування у неділю, 30-го червня, о 17-й годині.

День молоді відбудеться за підтримки голови Вишнівецької громади Володимира Кравця.