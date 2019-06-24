Делегація із польського міста Ковари побувала у Вишнівецькій об’єднаній територіальній громаді (ОТГ). Йшлося, насамперед, про обмін досвідом і будівництво планів на взаємовигідну співпрацю між регіонами у різних сферах.

– Якби в Україні розпочали реформи 28 років тому, то ми би вже давно забули про цілу низку своїх проблем, – каже голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець. – Оскільки цього не сталося і ми втратили багато часу, то мусимо нині наздоганяти країни, що випереджають нас за розвитком. Однією із таких є, зокрема, Польща. У поляків нам дійсно є чому повчитися. Якщо є така нагода, то ми її використовуємо.

До речі, гості не впустили можливість краще познайомитися із Вишнівцем і його «родзинками». У цьому немає нічого дивного, адже історії України і Польщі, особливо на теренах Західної України, дуже міцно переплетені. Тож для поляків провели спеціальну екскурсію Вишнівецьким палацом, який вважають перлиною Тернопілля.

Окрім того, їм показали кілька об’єктів благоустрою, зокрема, новий сучасний стадіон, збудований з нуля кілька років тому. Принагідно свої вміння гостям там продемонстрували учасники двох місцевих танцювальних колективів – «Лілія» та «Орхідея». Діти радо влаштували танцювальний флешмоб і подарували гостям традиційний коровай.

«Сподіваємося, що наш досвід вам допоможе»

Представники Вишнівецької ОТГ і міста Ковари зауважили, що мають намір спільно попрацювати над проектами щодо збереження і розвитку місцевої культури та історичної спадщини. Зокрема, поляки можуть поділитися багатим досвідом розвитку туризму у своєму регіоні. А ще – угода про налагодження співпраці відкриє нові можливості для освітніх закладів в обох громадах – українській і польській. Цьому напрямку навіть присвятили окрему частину перемовин.

– У вас – чудові діти, – не стримувала емоцій бургомістр м. Ковари Ельжбета Закшевська. – Ми будемо раді налагодити зв’язки між окремими школами, а також вашими і нашими освітянами. Окрім того, плануємо й обміни групами. Наприклад, можемо прийняти у себе ваші творчі колективи або спортсменів. Усе покажемо, про все розкажемо. Сподіваємося, що наш досвід вам допоможе, бо ми – дуже схожі.

Що цікаво, гості із міста Ковари приїхали не з порожніми руками. Окрім комплекту різноманітних матеріалів про свою гміну, Ельжбета Закшевська привезла із собою кілька офіційних листів, на основі яких врешті можна буде скласти і підписати офіційну угоду про співпрацю між Вишнівецькою громадою і містом Ковари.

– Із першим, ознайомчим візитом до Вишнівецької ОТГ я приїздив торік. Тоді і відбулися перші перемовини із Володимиром Кравцем. Ми передали йому лист про наміри партнерства, – розповідає гетьман Коркового братства Богуслав Войдак. – Тішуся, що ці плани нині реалізовуються. Адже зав’язалися стосунки із Реєстровим братством Тернополя і Корковим братством не так давно, лише 3 роки тому. Відтоді приїжджаю в Україну, як до себе додому. Дуже добре завжди тут почуваюся, бо знайшов друзів і однодумців.

Варто зауважити, що цей візит став можливим завдяки сприянню Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО. Його представники впевнені: в умовах децентралізації розвиток громад багато в чому залежить від голови ОТГ та настрою місцевих жителів. Побаченим у Вишнівці, а також домовленостями із Володимиром Кравцем експерти цілком задоволені.

«Ми вже маємо партнерів в Естонії та Литві»

Володимир Кравець зауважив, що поляки – не єдині партнери Вишнівецької громади. Хороші відносини молодій ОТГ вдалося налагодити із представниками трьох країн.

– У нас відбувається співпраця не лише із Польщею, ми вже маємо партнерів в Естонії та Литві, – уточнює він. – Зокрема, ми вже маємо великий досвід співробітництва із ними в освіті. Адже представники наших педагогічних колективів їздили до Естонії. Так само їхня делегація приїжджала до нас. Вони оглядали наші школи, були на уроках, дивилися, як в нас відбувається навчання. Думаю, що це було дуже корисно для розвитку нашої громади.

Але цим взаємовигідна співпраця із партнерами не обмежується. Нагадаємо, завдяки співпраці із міжнародним Центром ЮНЕСКО, що налагоджує і розвиває зв’язки між Україною та іншими державами, вишнівчани, а точніше – їхня місцева пожежна команда отримала спеціальний повнопривідний автомобіль.

– Знаю, що він уже захищає від лиха не лише вашу громаду, а й сусідні населені пункти, – каже представник Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Юрій Семенюк. – Тепер ми допоможемо вам подбати про належне забезпечення інших потреб місцевих жителів, зокрема, щодо якісних медичних послуг.

Позитивні результати для громади, на думку Володимира Кравця, дає і співпраця з Агентством США із міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (Програма DOBRE).

– Працівники апарату вже проходили навчання і відвідували різноманітні освітні заходи, брали участь у навчальних турах тощо, – розповідає Володимир Кравець. – За підтримки експертів ми розробили Стратегію сталого розвитку Вишнівецької ОТГ на 2018-2026 рр. Цей документ має надважливе значення для подальшого економічного та соціального зростання нашої громади. Окрім того, наші працівники відвідали багато різних навчальних заходів і форумів, що проходили під егідою Тернопільського Центру розвитку місцевого самоврядування, завдяки програмі ULEAD з Європою / ULEAD with Europe. Такий досвід – неоціненний!

До речі, нещодавно Вишнівецька ОТГ стала членом Асоціація міст України. Це також сприяє пришвидшенню процесів децентралізації і поширенню успішних практик. Тож уже зроблено багато як у навчанні кадрів, так і в конкретних справах, підкреслив Володимир Кравець.

Надія Новак