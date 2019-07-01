Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ), Блаженніший митрополит Епіфаній відвідав Тернопільщину. Зокрема, він побував в урочищі Зімно, поблизу сіл Лози і Бодаки, де вшанували полеглих воїнів УПА.

Численні жителі краю разом із духовенством і представниками місцевої влади, у тому числі – голова Вишнівецької територіальної об’єднаної громади (ОТГ) Володимир Кравець, пом’янули близько 50 українських повстанців у суботу, 29 червня. Панахиду того дня очолив митрополит Епіфаній.

Наша земля просякнута кров’ю борців за волю України

Урочистості у цьому знаковому для історії боротьби за вільну Україну місці відбувалися вже не вперше. Нагадаємо, каплицю в урочищі Зімно освятили торік. Втім, таких високих гостей там ще зустрічали.

– Українська земля протягом століть рясно окроплена кров’ю борців за волю, – каже митрополит Епіфаній, який того дня очолив панахиду. – Сучасне покоління українців має про це пам’ятати і шанувати борців за державність. Подвиг повстанців є надзвичайно великим і неоціненним для нашої держави.

Власне, колона до символічної могили рушила від каплички, що у центрі села Бодаки (Вишнівецька ОТГ). Там Божественну літургію і звершив Предстоятель ПЦУ Епіфаній спільно із владиками та іншими священнослужителями. Участь у Богослужінні взяв також Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Численні виступаючі зауважили, що такі могили є у нашій області – скрізь: і в лісах Бережанщини, Чортківщини, Кременеччини та Шумщини, і в печерах Борщівщини і на полях Козівщини. Адже вся наша земля вся просякнута кров’ю борців за волю України.

До речі, ліси Вишнівеччини 1945 р. біля сіл Бодаки, Лози, Маневе, Снігурівка, Вікнини, Котюжини, Діброва і Коханівка були «хатою» для повстанців сотні “Сокола”. Вона налічувала понад 100 чоловік, але на операції одночасно виходили близько 40-ка повстанців, тобто кілька роїв. Військові сутички, за даними істориків і науковців, відбувалися щодня. Рій у сотні складали від 10-ти до 15-ти бійців із одного села. Сотня постійно переміщалася Вишнівеччиною і Ланівеччиною. В урочищі Зімно 75 років тому відбувся останній бій героїв із Бодаків, Лоз та інших сіл Вишнівеччини.

Володимир Кравець подякував митрополиту за служіння

За невтомне служіння і самовіддану працю на благо Православної Церкви України, нашого народу і держави Блаженнійшому митрополиту Епіфанію подякував голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

– Ви – надзвичайно мудра людина, тож мусите знайти вихід зі складної ситуації, що склалася нині, – каже голова громади. – Ви повинні всі разом зібратися у столиці і домовитися, щоб у нас була Єдина Українська Помісна Церква, тому що народ втомився від релігійного розбрату. До того ж, звичайні люди не до кінця розуміють, що відбувається у нашій країні, а саме Церква мала б відкрити їм на це очі.

Володимир Кравець зізнався, що дуже хвилювався, тому встиг сказати високому гостю далеко не все, що прагнув. Втім, він згадав про те, що нашу країну зсередини роз’їдають цинізм, підлість і корупція, а тому боротьба із цими явищами має йти «на всіх фронтах».

– Це вшанування загиблих воїнів має надзвичайно важливе значення, – каже він. – Не тільки для того, аби ми не забували про подвиги воїнів УПА, а ще й тому, що нині боротьба продовжується. Російські загарбники і далі намагаються випробовувати нас на міцність. Однак як і 75 років тому, українці готові захищати і боротися за свою державу і за свій народ.

Після мітингу-реквієму відбулася реконструкція боїв 75-річної давнини. Чисельних учасників дійства пригостили кашею та юшкою із польової кухні. На завершення відбувся концерт, на якому лунали відомі повстанські пісні у виконанні місцевих творчих колективів.

– Тисячі людей, спільна молитва, дух патріотизму і єдності, віра в світле майбутнє неньки України! Ось що ми побачили сьогодні, – каже колишній сільський голова села Бодаки Сергій Волохатий. – Це, справді, непересічна подія для нашого села і для усієї Вишнівеччини. Тож пам’ятаймо минуле, цінуймо сьогодення і будуймо разом наше майбутнє!

До слова, напередодні у Тернополі за участі Блаженнішого Епіфанія заклали наріжний камінь під будівництво Свято-Воскресенського храму, що на перехресті вулиць 15 Квітня і Академіка Сахарова.

Марина Худик