Для забезпечення економіки України паливно-енергетичними ресурсами важливого значення набуває виробництво та споживання альтернативних видів палива та енергетики.

Під час ради регіонального розвитку Тернопільської області на цьому наголосив віце прем’єр міністр України Володимир Кістіон.

Він зазначив, що потенціал Тернопільської області дозволяє майже на 70% замінити споживання природного газу на альтернативні види палива.

“Приємно говорити про те, що Тернопільщина – лідер із встановлення сонячних панелей на індивідуальних домогосподарствах. Лише торік такі споруди встановили 664 домоволодіння. Це один з кращих показників в нашій країні”, – підкреслив Володимир Кістіон.