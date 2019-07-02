Знаний тернопільський політичний діяч Володимир Іванишин, який балотується до парламенту від партії “Сила і честь”, відвідав село Лисівці у Заліщицькому районі на Тернопільщині.

Відомий аграрій, науковець та винахідник взяв учать у святковому богослужінні та зустрівся з мешканцями. Під час розмови жителі села озвучували актуальні питання та проблеми, які їх турбують.

Зокрема, актуальним питанням у Лисівцях залишається ремонт мосту, який обвалився взимку цього року. Проте і досі ремонтні роботи споруди не провели. Люди скаржаться, оскільки кажуть, що у багатьох на другому боці від річки залишились поля та городи, до яких тепер неможливо заїхати.

Як зазначив Володимир Іванишин, про проблему знає і готовий контролювати ситуацію аж до її вирішення.

– Я переговорив з Києвом, вчора дотелефонувався і сьогодні, коли ми вже йшли до вас, я ранком набирав і казав: “Дайте мені відповідь, я йду до людей”. Казали, що з неділі, – розповідає Володимир Іванишин (“Сила і честь”). – Я вас усіх розумію, що це не та відповідь, яку ви хотіли чути, але я хочу сказати, що за кожне своє слово я відповідаю. Я сьогодні того київського товариша питав і прохав: “Лиш не зроби мене брехуном”, бо це найгірше і якби це від мене залежало, то я б зараз сказав чітко, але він мені сказав, що з неділі почнуть і за місяць завершать. Відтак він мені пообіцяв, що з неділі розпочнуть ремонт.

Одне з болючих питань, яке озвучували у селі, – розмір пенсій. Люди кажуть, все життя пропрацювали в колгоспі і зараз отримують менше 2 тисяч гривень. Багатьом не вистачає стажу.

Володимир Іванишин наголосив, що проблема не нова. Він готовий відстоювати права звичайних громадян у Раді, адже і сам частину свого життя пропрацював у селі.

– Я буду за перше питання, що треба зробити економічні важелі, для того, щоб запрацював середній і дрібний бізнес, – каже Володимир Іванишин. – Щоб не було 5 сімей, які керують державою. Щоб не кожен президент і прем’єр Конституцію під себе переробляв. Я буду над цим працювати. Я не тікаю, я не приїхав з Києва. Я народився тут і планую працювати надалі. Я буду за це боротись, оскільки якщо сьогодні не запрацює економіка, то не буде надходжень в бюджет і не буде за що платити пенсії та зарплати.

Підтримує кандидата і колишній голова колгоспу у Лисівцях Михайло Гушуватий. За роки праці чоловік став справжнім авторитетом серед селян. Каже, вірить Володимиру Іванишину як собі, оскільки неодноразово він допомагав і може навести лад у країні.

– Такі люди, як Володимир Васильович багато можуть дати і багато дадуть, тому що він живе не планами, що зробити для себе, а своїми діями зробить так, щоб створити нормальні умови для життя на селі. Я знаю його багато років, я вірю йому. Такі люди мають мати підтримку, – каже Михайло Гушуватий.

Під час зустрічі жителі Лисівців обговорювали також і потребу для церкви. Адже наразі там планують купити нові дзвони. На ці потреби необхідно зібрати близько 150 тисяч гривень. Володимир Іванишин також долучився до збору коштів і наголосив, що готовий допомогти привести їх у храм.