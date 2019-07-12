Володимир Іванишин відповів на актуальні запитання та подискутував з персоналом Чортківської центральної районної лікарні.

Говорили про медичну реформу, економічний стан та подолання корупції в України. Щодо останнього, то політик поділився своїм планом конкретних дій вирішення питання.

– Сьогодні найважливіша проблема яка є – корупція. І подолати її сьогодні цю корупцію, сьогодні робиться імітація її подолання, але подолати її можна лише зміною соціально-політичної системи в Україні, – каже кандидат у народні депутати України від партії “Сила і Честь” по виборчому округу №167 Володимир Іванишин.

Після зустрічі головний лікар Чортківської лікарні розповів, програма політика йому імпонує, адже чимало в ній передбачено саме для розвитку медичної сфери. Каже, запропонований Володимиром Іванишиним план конкретних дій може значно покращити життя українців.

– Мені подобається позиція Іванишина, адже його позиція стосовно того, що ми повинні зберегти Україну і ми повинні її розвивати, боротися з корупцією, проводити адміністративно-територіальну реформу, проводити зміни у всіх галузях для того, аби люди зрозуміли, що влада працює для народу, – каже головний лікар Чортківської центральної комунальної районної лікарні Роман Чортківський.

Володимир Іванишин розповідає, якщо пройде до парламенту, то й надалі активно співпрацюватиме з персоналом місцевих лікарень. Політик впевнений, саме таким чином можна дізнатися максимум про проблеми та потреби галузі.

– Я думаю, хто краще знає в Чортківській районній лікарні від вас і від вашого колективу про те, що вам потрібно. До вас просто потрібно прислухатися і не заважати в тому випадку, якщо не знаєш як допомогти. В мене такий принцип, – каже Володимир Іванишин.

Володимир Іванишин зазначає, розвиток медичної галузі є одним з пріоритетних напрямків в роботі його команди, адже попри всі проблеми здоров’я людей є найголовнішою цінністю.