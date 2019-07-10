Кандидат в народні депутати Володимир Іванишин відвідав геріатричний будинок в селі Пробіжна Чортківського району.

Політик відповів на актуальні питання та запропонував свої шляхи вирішення актуальних проблем. Зокрема, мешканців та працівників установи цікавило питання підняття пенсій та зарплат, адже кажуть, грошей, які отримують від держави, ледве вистачає на найнеобхідніше. На це Володимир Іванишин відповів, має чіткий план дій в цьому напрямку.

– Сьогодні треба приймати такі закони, аби функціонувала економіка і аби розвивався малий та середній бізнес, адже тоді буде наповнення бюджету, а якщо буде наповнення бюджету, тоді встановити такі пенсії, аби люди мали як з пенсії не думати, як звести кінці з кінцями, а аби мали як заплатити на комунальні послуги, купити щось собі не говорячи про продукти харчування, – каже кандидат у народні депутати України від партії «Сила і Честь» по 167-му округу Володимир Іванишин.

Ольга Стефанів працює в геріатричному будинку в Пробіжній вже багато років. Розповідає, робота ця не з простих, адже окрім фахової допомоги потрібно бути другом та підтримкою для цих людей, тому хотілося б мати відповідну заробітну плату за свою роботу. Каже, та програма, яку презентує Володимир Іванишин, їй імпонує.

– Сьогодні від зустрічі я маю приємні враження, адже мені здається, що ця людина є дуже обізнаною, розуміє болючі питання. Я сьогодні підносила питання на рахунок заробітної плати, ремонтів і того, що потрібно підтримати нашу сферу і з його слів я зрозуміла, що він розуміє дану ситуацію і те, чого наша сфера має потреби і в чому вона має потребу, – каже завідуюча відділенням стаціонарного догляду геріатричного відділення у с. Пробіжна Чортківського району Ольга Стефанів.

Володимир Іванишин каже, всю свою діяльність сконцентрує на те, аби мати максимальні надходження до бюджету і кожен з громадян мав відповідну пенсію та зарплату.

– Я думаю, що досвід мій і знання дозволяє мені ці закони готувати, відстоювати, приймати і робити все те, аби було краще для наших людей і була збережена Україна як суверенна і незалежна держава, – наголошує Володимир Іванишин.

У виборчому штабі політика кажуть, незалежно від результатів виборів й надалі працюватимуть і допомагатимуть людям.