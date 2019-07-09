Володимир Гройсман може знову очолити уряд після позачергових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня.

Як повідомив голова партії Слуга народу Дмитро Разумков під час прес-конференції, він не виключає, що парламент нового скликання призначить новим прем’єр-міністром чинного очільника уряду.

Але обговорювати такі питання, на його думку, поки передчасно. Дмитро Разумков також зазначив, що партія оцінюватиме ситуацію, виходячи з того, хто потрапить до парламенту.

“Ми будемо дивитися, з ким нам по дорозі з принципової базової ідеологічної точки зору ціннісних бар’єрів, через які ми ніколи не переступимо”, – сказав Разумков.