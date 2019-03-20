Структурні зміни економіки та підвищення конкурентоспроможності на світовому рівні є неможливими без такого джерела, як інвестиційні ресурси, зокрема, іноземних інвестицій. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту на підприємство «Шредер», яке спеціалізується на освітленні.

«Найкращою рекламою для України як і для Тернопільської області є продукція, що продається за кордоном з позначкою made in Ukraine, made in Ternopil Region. І Шредер – одна із марок, яка робить таку рекламу», – наголосив Прем’єр-міністр, ознайомлюючись з роботою підприємства.

Сьогодні, підкреслив Володимир Гройсман, головне завдання влади – надавати якомога більшу підтримку та сприяти бізнесу в розширенні діяльності існуючих компаній та створенні нових. «Бо для нас сьогодні пріоритети – створення нових робочих місць та гідна оплата праці, щоб українці не виїжджали за кордон, а могли працювати вдома», – зауважив Прем’єр.

Довідково:

ТОВ «Шредер», засноване в 1990 році бельгійською компанією «Schreder» – світовим лідером у зовнішньому освітленні міст (100% бельгійські інвестиції). Товариство виготовляє високоефективні світильники для вулиць, доріг, автомагістралей, мостів; тенісних кортів і спортивних споруд; автозаправок і промислових приміщень; паркових зон; архітектурних підсвічувань, а також розробляє та впроваджує проекти реконструкції зовнішнього освітлення міст і окремих об`єктів. Світлотехнічне обладнання цієї компанії експортується в Угорщину, Чеську Республіку, Німеччину, Бельгію, Італію, Сербію, Чорногорію, Францію, Польщу, Великобританію, Румунію, Молдову, країни Прибалтики та Закавказзя.