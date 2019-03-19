Запроваджена Урядом України реформа децентралізації – передачі повноважень та ресурсів на рівень громад – стала не самоціллю, а інструментом досягнення високої якості життя людей у регіонах.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Ради регіонального розвитку, яке сьогодні, 19 березня, проходить у Тернополі, передає Урядовий портал.

Тернопільська область свого часу стала однією з найкращих за темпами об’єднання громад і сьогодні має високі показники зростання промислового виробництва в регіоні, підвищення заробітної плати, створення нових робочих місць, яке у найближчі роки має скласти близько 9 тис. щороку. У планах реалізувати в області близько 1,5 тис. регіональних проектів на суму близько 30 млрд грн, причому більшість їх стосується формування Нового освітнього простору, оновлення системи охорони здоров’я регіону та розбудови інфраструктури. Однією з найбільш перспективних для інвестування вважається агросфера. Протягом останніх років в області реалізовано понад 60 інвестпроектів, які дозволили регіону вийти у лідери у тваринництві та вирощуванні цукрових буряків та ріпаку.

Глава Уряду наголосив, що досягнуті Тернопільщиною успіхи – це велика робота, яка велась і ведеться на різних рівнях з 2014 року. «До 2014 року ми були обмежені в можливостях. Але ідея децентралізації була покликана на системні зміни в управлінні державою, – сказав Володимир Гройсман. – І Тернопільщина тоді показала всій країні, що можна йти шляхом змін і отримувати результат. Те, що ми бачимо сьогодні – це перші паростки змін».

Прем’єр-міністр зазначив, що сьогодні в Україні накопичені непогані фінансові інструменти, обсяги місцевих бюджетів зросли в 3-4 рази. В регіонах є бюджети розвитку, які дозволять змінювати якість освіти, медицини, покращувати бізнес-клімат і залучати інвесторів. Красномовним прикладом таких змін, за словами Володимира Гройсмана, є серед іншого радикальне скорочення черги в дитячі садочки. За три останні роки вона скоротилася на понад 60 тис. місць. Інший приклад: минулого року обсяг капітальних інвестицій по всій країні склав понад 520 млрд грн. І цей процес триватиме далі, запевнив Прем’єр-міністр.

Він звернув увагу, що реформа децентралізації дозволила змінити філософію управління в державі. Як жити мешканцям громад, знають тільки мешканці цих громад, зазначив Володимир Гройсман. При збереженні непохитності реформи роль у прийнятті фундаментальних рішень буде тільки зростати. «Відтак економіка буде зростати і соціальні стандарти будуть зростати», – сказав Прем’єр-міністр.

Він закликав регіональних лідерів швидко переходити до середньострокового планування. Саме регіональні стратегії спільно з загальнодержавними планами змін дадуть новий поштовх економічному зростанню в країні.

«Ніщо краще не гуртує Україну так, як ефективність кожного… Не про крісла треба думати, а про те, як буде розвиватися громада», – сказав Володимир Гройсман.

На його думку, таку ефективність треба не тільки забезпечити, а й захистити. «Децентралізацію потрібно захищати і перейти до нового етапу реформи – на рівні Конституції України. Це дасть можливість не залежати від меркантильних і вузькопартійних інтересів будь-якого політика. Це наше спільне завдання, – додав Глава Уряду. – В 2020 році ми маємо провести чергові місцеві вибори на новій територіальній основі. Країна має бути об’єднана і згуртована об’єднаними, ефективними і самодостатніми громадами».