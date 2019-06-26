Україні потрібні зміни і люди з незаплямованою репутацією у владі, які готові ці зміни проводити.

На цьому наголосив підприємець, науковець та громадський діяч Володимир Гевко сьогодні під час представлення кандидатів в народні депутати від партії «Слуга народу».

«Зараз дуже відповідальний час для країни. Нам потрібно робити швидкі зміни, адже люди вже втомилися чекати. Тривалий час нам пропонували лише обгортку, але не робили того, що насправді потрібно. Систему потрібно змінювати кардинально, щоб не було такого, що людину із зв’язками за вчинене правопорушення затримували, але вже через короткий час випускали на волю. Наша команда готова робити зміни. Команда, яка йде у владу від партія «Слуга народу», – це нове покоління в політиці, це люди, які не зіпсовані корупцією та участю у схемами. Впевнений, що нашій команді вдасться добитися змін на краще», – висловив переконання Володимир Гевко.

Він балотується в парламент на півдні області в окрузі №167, який включає Чортківський, Борщівський та Заліщицький райони.

«Докладатиму максимум зусиль, щоб життя людей в цих районах стало комфортним. Адже в півдня нашої області є фантастичний туристичний потенціал. Тут розташований унікальний Дністровський каньйон, найбільший рівнинний Джуринський водоспад, печери. Розвиток інфраструктури та збільшення кількості туристів призведе до покращення розвитку середнього бізнесу, адже почнуть з’являтися кондитерські, заклади харчування, готелі, спортивно-розважальні комплекси. Наразі ж ми бачимо, що в цих районах препогані дороги, проблемні мости, один з яких взагалі обвалився», – зауважив кандидат.

У парламенті Володимир Гевко першочергово обіцяє працювати над тим, щоб повернути повагу держави до своїх громадян, щоб освітяни, медики, військові, всі спеціалісти, які віддають цій державі свій час, знання та зусилля, відчували себе затребуваними, а не думали тільки про те, куди виїхати на заробітки.

«Також надважливим бачу реалізацію судової реформи, щоб в людей повернулася довіра до цієї інституції. Наразі суди – це проблема нашої держави, яку потрібно вирішувати в першу чергу. Адже вона стримує розвиток бізнесу, а громадяни не мають впевненості, що можуть відстояти свої права.

Наша команда йде будувати чесну державу, де будуть однакові правила для всіх, і кожен матиме рівні можливості. Представники бізнесу повинні думати про свій розвиток і відчувати себе безпечно, а не переживати про перевірки чи загрозу рейдерського захоплення. Як голова Громадської ради підприємців при облдержадміністрації я багато спілкуюся з підприємцями і знаю, що люди бояться вкладати великі кошти у розвиток компаній, бо бояться, що можуть втратити свої підприємства», – розповів про стримуючі фактори для бізнесу Володимир Гевко.

Власне щоб змінити ситуацію він і вирішив іти в парламент. «Впевнений, що спільно з командою однодумців нам вдасться досягти своїх цілей і врешті в Україну почнуть повертатися люди, аби розбудовувати свою державу, а не сусідні. Адже батьки повинні бути поруч зі своїми дітьми, дбати про їх виховання. Ми хочемо, щоб їхні сини та дочки пишалися країною, в якій народилися і переконаний, що завдяки змінам, які іде проводити наша команда, так і буде», – наголосив Володимир Гевко.