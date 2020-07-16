Вітання голови обласної організації партії «Слуга народу», народного депутата Володимира Гевка з нагоди річниці прийняття Декларації про суверенітет України:

«Сьогодні, рівно 30 років тому було прийнято історичне рішення, завдяки якому сьогодні ми маємо незалежну Україну. Адже саме Декларація про суверенітет лягла в основу проголошення 24 серпні 1991 року Акту про державну незалежність.

Варто усвідомлювати, що декларація далася нелегко, прийнята вона було у дуже непростий час. Економічний занепад СРСР, усім набридлі «вожді», прогнила однопартійна система. І бажання реальних змін. Все це врешті вилилося спочатку у Декларацію про суверенітет, а вже невдовзі – у жовтневу Революцію на граніті, коли понад два тижні українська молодь відстоювала майбутню державність і таки не допустила підписання нового союзного договору. Ціною голодування. Молодь втрачала здоров’я, відстоюючи власні ідеали. Так само, як до цього, не бажаючи коритися системі, подекуди втрачали навіть життя чимало представників української інтелігенції, наближчаючи дату суверенітету, а врешті – появу новітньої незалежної України.

На жаль, ми досі не здобули тої держави, про яку міряли. Зовсім недавно свідомим громадянам вкотре довелося відстоювати власні цінності на Майдані, ми всі разом вкотре пройшли складний етап ціною появи Небесної сотні.

Оглядаючись в минуле, бачимо, що за відсутності змін у політичних елітах держава фактично пробуксувала 30 років. Корупція, «вождизм», економічні проблеми. І знову в суспільства запит на реальні зміни…

Щиро вітаю всіх з сьогоднішньою надважливою датою української історії! Бажаю усім гараздів та тої України, про яку ми мріємо. Про яку мріяли тисячі українців, які своїми звитягами зробили можливими і Декларацію про суверенітет, і незалежну Україну. Вірю в наших людей, вірю, що нам все вдасться, вірю в нашу державу!»