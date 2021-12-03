2 грудня, напередодні Дня Збройних Сил України та Міжнародного дня волонтера, у кінотеатрі «Злата» відбулася сьома церемонія нагородження орденом «Сталевий хрест непереможних». Така подія у Тернополі проводиться вперше.

Високою громадською бойовою нагородою відзначено було 58 військових та волонтерів Тернопільщини, 20 з яких посмертно. Ордени «Сталевий хрест непереможних» вручав ініціатор створення нагороди – доброволець, учасник АТО ради Микола Сальчук.

Привітав воїнів і волонтерів з отриманням найвищого знака народної пошани та висловив співчуття і глибоку вдячність родинам полеглих героїв і міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Сьогодні для мене велика честь бути присутнім на нагородженні наших Героїв такою відзнакою. Адже завдяки їм ми живемо у мирному місті і під мирним небом. Найвища бойова громадська нагорода «Сталевий хрест непереможних» створена з тією метою, щоб українці завжди пам’ятали і загиблих, і живих Героїв, на кого ліг найбільший тягар війни на Сході України. Це дійсно найвищий знак народної шани і поваги, – відзначив Сергій Надал. – Весь багатомільйонний український народ, шановні бійці, дякує за Вашу мужність і звитягу. Ви захистили Україну і всю Європу від новітньої московської навали. На підтвердження цього хочу навести слова Патріарха Любомира Гузара, він казав, що український воїн, який воює на Сході, боронить не лише себе, а й захищає усіх нас. Шануймо українських воїнів-ветеранів! Низько схиляємо голову і щиро молимося за світлу пам’ять тих, хто загинув на цій війні. Дякуємо за мужню і не просту роботу наших волонтерів. Щиру зичу усім якомога швидшого миру після перемогу, здоров’я, благополуччя вам і вашим родинам. Слава українським воїнам та волонтерам! Слава Україні!».

На церемонії нагородження міський голова також висловив подяку за творчу працю Андрію Підлужному і Христині Панасюк та їхнім музичним колективам за створення кліпів «Падаючи на сніг» і «Курсанти». На цих шедеврах української музики буде виховуватися не одне покоління українців.

Довідка. 10 серпня 2018 року у столиці України було презентовано найвищий громадський орден «Сталевий хрест непереможним». Ініціатором його створення є учасники бойових дій та добровольці. Нагорода не є державною, її отримують лише ті військові, яких обирають громадяни. Метою розробки та вручення ордену було відзначення бойових подвигів бійців, що приймали участь в легендарних боях, втратили здоров’я, побратимів і віддали життя за Україну.