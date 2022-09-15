Воїнам з Тернопільщини необхідна протидронова рушниця: потрібно зібрати 12 000 доларів

Бійці 65-ої окремої механізованої бригади Збройний сил України просять долучитися до збору коштів на придбання критично необхідної для них протидронової рушниці.

Вартість антидрон-рушниці складає 12 тисяч доларів. Близько 200 тисяч гривень військовим вже вдалось зібрати. Тепер наші захисники просять допомоги у чортків’ян та жителів області.

Зазначимо, що у бригаді воює один військовий із Чорткова та двоє – із села Біла Чортківського району.

Реквізити: 5375 4114 1077 1856, Зубак О.Ю.

Джерело: Чортківська міська рада