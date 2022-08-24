До Тернополя привезли російську військову техніку, яку знищили Збройні Сили України. Спалені танки, ракетні установки, бронемашини розмістили у Старому парку.

На виставці спаленої російської техніки цими днями людно. Жителі та гості міста масово фотографуються з трофеями та оглядають їх.

“Ми часто гуляємо в Старому парку, цього тижня він виглядає по іншому. Дітям цікаво, але загалом це явище не особливо приємне. Це страшна реальність. Коли дивимося на ці спалені машини, відчуваємо одне — вдячність нашим Збройним Силам. Добре, що ця техніка тут в такому вигляді. Це вселяє віру і впевненість у нашу швидку перемогу”, – каже тернополянка Олеся Гук.

Виставку організували до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Експозиція діятиме до кінця місяця.