Допомоги небайдужих потребує родина Надії Бригадир (Романишин) з Гусятина, що на Тернопільщині.

27 грудня у їхньому житловому будинку трапилася пожежа. Вогонь знищив речі та побутову техніку, пошкодив стіни та покрівлю. Помешкання не придатне для життя. Аби його відновити, потрібні чималі кошти, пише Файне місто.

Окрім того, сім’я просить допомогти речами домашнього вжитку . Також потрібна одежа для маленької дівчинки – 3 рочки.

“27 грудня в нашому житловому будинку сталася пожежа. Пошкоджено значну частину майна, стеля, дах. Щоб житло привести до такого стану, щоб там можна було жити з маленькою дитиною, потрібні чималі кошти. Потрібна допомога – постільна білизна, покривала, подушки, дитячий одяг на дівчинку до 3-ох років, доріжки, будівельні матеріали для відновлення стін, стелі, даху.



Будь-яка Ваша допомога буде безцінною. Я також завжди допомагаю людям ,коли бачу якісь оголошення в інтернеті. Надіюся ,тепер і мені допоможуть”, – розповіла Надія Бригадир (Романишин).

Якщо у вас є можливість допомогти родині з Тернопільщини – зробіть це. Перерахувати кошти можна на банківську картку. Також можна безпосередньо зв’язатися із пані Надією за номером телефону – 066 929 38 76.

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанк – 5168 7451 1082 8164 на ім’я Романишин (Бригадир) Надія Олександрівна.