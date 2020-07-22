22 липня о 01:36 до оперативно-диспетчерської служби ДСНС надійшло повідомлення про пожежу столярного цеху у селищі Товсте Заліщицького району.

На виклик направили черговий караул 15 державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної команди селища Товсте. Для підвозу води залучили додаткову техніку – трактор з цистерною.

Завдяки злагодженим діям бійців ДСНС о 02:50 загорання локалізували, а о 03:50 ліквідували повністю.

Вогонь знищив покриття та перекриття будівлі, деревообробні станки в кількості 14 штук та дерев’яні вироби на площі 350 м. кв.

Потерпілих внаслідок події немає. Причина пожежі встановлюється.