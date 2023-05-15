Рятувальники 4-го державного пожежно-рятувального загону ліквідували дві пожежі.

13 травня в обідню пору у селі Бобрівники Монастириської територіальної громади виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домогосподарства місцевого жителя. Вогонь перекинувся на дві сусідні господарські будівлі на території приватного домогосподарства. Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття 3-х господарських будівель на загальній площі 130 м кв., речі домашнього вжитку, господарський інвентар, пошкоджено облицювання стін, речі домашнього вжитку на площі 130 м кв., 4 м куб дров.

До гасіння пожежі залучалися черговий, резервний караули та мобільна оперативна група. Врятовано дві житлових та три господарські будівлі.

Того ж дня виникла пожежа господарської будівлі у селі Нові Петликівці Бучацької громади. Вогнем знищено 5 вікон, 4 дверей, речі домашнього вжитку, перекриття і покриття площею 50 м кв. Пошкоджено 1 вікно, 2 дверей та речі домашнього вжитку, частково стіни будівлі. Під час гасіння врятовано господарську будівлю та житловий будинок.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.