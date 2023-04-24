23 квітня о 19:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території колишнього сільськогосподарського підприємства в селі Стегниківці Байковецької територіальної громади.

Як повідомляють у ДСНС, горіла господарська будівля з тюками сіна на площі орієнтовно 300 квадратних метрів.

До місця події направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної команди с. Шляхтинці. Для підвезення води додатково залучено відділення частини спеціальної пожежної техніки. Ліквідацію пожежі очолили працівники оперативно-координаційного центру Головного управління.

О 20:14 завдяки злагодженим та професійним діям рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Згодом пожежу ліквідували.