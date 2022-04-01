Минулої доби на Тернопільщині ліквідували шість пожеж на відкритій території.

13:58 в селі Емелівка Копичинецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 22 державного пожежно-рятувального поста 10 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

14:53 поблизу селища Мельниця-Подільська Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Мельниця-Подільська.

16:30 в селі Лисівці Товстенської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Товсте.

17:09 в селі Переходи Чортківської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

19:42 в селі Самолусківці Гусятинської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

0:20 в селі Вигода Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сміття та сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Мельниця-Подільська.