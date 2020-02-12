Пожежа господарської будівлі сталася у Зборові. Вогонь знищив будівлю площею 20 м. кв., а також господарський інвентар. Однак житлове приміщення вогнеборцям вдалося врятувати.

Пожежа у Зборові сталася через займання дерев’яної будівлі, – повідомляє речниця управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. Загоряння ліквідовано черговим караулом 17 державної пожежно-рятувальної частини.

«Від вогню врятовано житлову та господарські будівлі, розташовані поруч. Причини пожежі наразі встановлюються. Що характерно, майже половина всіх пожеж виникає в житловому секторі. За статистикою, більша частина пожеж виникає внаслідок необережного поводження з вогнем. Велика їх кількість стається через порушення вимог правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання та опалювальних приладів. Нерідко загорання відбуваються у той момент, коли мешканці перебувають удома. Проте, через невмілі дії людей, саме на початковій стадії пожежі, вогонь і супроводжуючий його густий їдкий дим, швидко набирають силу і за лічені хвилини знищують накопичене роками майно, домашні речі».

Тільки цього року на Тернопільщині сталося майже чотири десятки побутових пожеж, які забрали життя п’яти людей.

Софія Романська