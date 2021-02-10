З метою запобігання виникненню пожеж, попередження загибелі й травмування людей на них, співробітниками Служби порятунку регулярно проводиться робота щодо навчання громадян правилам пожежної безпеки.

Окрім систематичних профілактичних рейдів в житловому секторі велика увага приділяється роботі з персоналом закладів обслуговування населення.

Зокрема, 9 лютого рятувальники провели практичне заняття для працівників торговельного центру «Епіцентр», розташованого в м. Тернопіль на вул. Поліська, 7.

Співробітники ДСНС роз’яснили присутнім основні вимоги законодавства в галузі пожежної та техногенної безпеки, навели приклади пожеж, надзвичайних подій та причини їх виникнення. Також рятувальники розповіли про невідкладні дії при виникненні пожежі, порядок евакуації людей та особливості застосування первинних засобів пожежегасіння.

На завершення зустрічі працівники закладу під наглядом професійних вогнеборців виконали практичну вправу щодо використання переносного вогнегасника для ліквідації умовної пожежі.