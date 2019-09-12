Упродовж минулої доби пожежі сухої трави виникли у Збаразькому, Кременецькому, Бережанському, Тернопільському, Козівському, Монастириському, районах та на території міста Тернопіль.

Як повідомляють у ДСНС, загалом вогнем пройдено біля 20 га території.

Серед резонансних подій можна виділити пожежу не облікованих покладів торфу на площі близько 0,1га, яка виникла поблизу с. Ішків Козівського району. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18 ДПРЧ Управління. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Рятувальники закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки під час прибирання присадибних ділянок, не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду. До займань сухої рослинності нерідко призводить і викинутий на узбіччя недопалок цигарки.

Пам’ятайте, що спалювання сухої рослинності та сміття завдає величезної шкоди довкіллю, створює загрозу для життя рослинного і тваринного світу, а нерідко і людей, та може призвести до некерованих надзвичайних ситуацій, особливо у пожежно-небезпечний період.