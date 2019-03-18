23 березня працівники Держрибагентства та Тернопільського рибоохоронного патруля візьмуться за прибирання берегів водойм Тернопільщини.

Акція присвячена Всесвітньому дню води. Адже чиста вода – запорука здорового життя! Від її якості залежить чисельність і популяція водних біоресурсів.

Також в рамках даних заходів буде проводитись очищення дна водойм від пластику та сміття.

“Запрошуємо підводних мисливців, водолазів, рибалок, громадськість, школярів та представників ЗМІ долучитись до нашої акції!” – закликають у Держрибагентстві.

Для того, щоб визначити місця, де прибережні смуги водойм, найбільш забруднені сміттям, просять рибалок та усіх небайдужих ставити хештег #чистіводойми у своїх постах в соцмережах. А також писати коментарі з фото та геолокаціями під відповідним постом на офіційній сторінці Держрибагентства у мережі Фейсбук. За результатом, усі місця будуть нанесені на карту та визначені ділянки для прибирання, про які напередодні буде повідомлено додатково.

Крім того, повідомити про місця, які необхідно прибрати, ви можете за номерами «гарячої лінії» Тернопільського рибоохоронного патруля: (097) 427-85-95 та (0352) 27-70-34.