У Бучацькому районі тривають пошуки хлопчика, що втопився у Дністрі.

Як повідомляють у ДСНС, 26 серпня о 19:45 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що у селі Космирин Бучацького району під час купання у річці Дністер втопився 9-ти літній місцевий житель. Як з’ясувалося, дитина зникла близько 19:20 26 серпня.

Для пошуку тіла було залучено черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, представників поліції та мобільно-оперативну групу Бучацького районного відділу.

27 серпня пошуки продовжилися. У пошукових роботах беруть участь працівники рятувально-водолазного відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 9-ї ДПРЧ Управління. На допомогу залучено 30 чоловік місцевого населення та 20 працівників національної поліції.