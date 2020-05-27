Тернопільський став готують до купального сезону.

Водолази обстежують водойму, чистять від сміття, облаштовують буйки. За рішенням МОЗ, дозволено перебувати на пляжі з дотриманням санітарно-гігієнічних.

«Циганка» – єдине паспортизоване місце для купання в області, – кажуть в «Об’єднанні парків культури і відпочинку міста Тернополя». Відтак тут вживають усіх необхідних заходів, аби убезпечити відпочивальників від інфекції і нещасних випадків на воді.

«Про дату відновлення літнього купального сезону у Тернополі буде повідомлено додатково, після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом. Наразі готуємо став до купального сезону. Цього року необхідно не лише дбати про безпеку, а й ретельно забезпечити належні санітарні умови».

Очищають Тернопільський став водолази ДСНС в області. Комунальники облаштовують відпочинкову територію біля водойми.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, коронавірус може існувати у прісній воді. Відтак необхідно дбати про регулярне очищення і дезінфекцію таких водойм. У морській воді та в річках купання більш безпечне.

Софія Романська