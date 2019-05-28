Автомобільні шини, залишки будівельних матеріалів, гілки, частини дерев’яних та металевих конструкцій, пластикових та скляних пляшок та інше сміття дістали рятувальники із дна Тернопільського ставу біля пляжу «Циганка».

Усе це витягли під час проведення робіт з підготовки акваторії Тернопільського ставу до літнього купального сезону.

Працювали на пляжі водолази відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.

– Рятувальники обстежили та очистили близько 2 тисяч квадратних метрів дна водойми, – повідомили у службі ДСНС. – У ході робіт виявили та підняли на берег чимало предметів, котрі у воді можуть становити небезпеку для людей: залишки будівельних матеріалів, гілок, дерев’яних та металевих конструкцій, пластикових та скляних пляшок, автомобільних шин тощо. Вже незабаром жителі та гості обласного центру рятуватимуться від спеки біля водойми. Щоб відпочинок залишив по собі тільки приємні враження, ми робимо все можливе задля безпеки громадян.

У рамках підготовки до купального сезону фахівці Служби порятунку «101» також провели навчання для плавців-рятувальників, які чергуватимуть на пляжі та слідкуватимуть за безпекою відпочивальників. Їх вчили прийомам рятування потопаючих на воді та алгоритмам надання домедичної допомоги, показали як вправлятися з рятувальним човном та іншим спорядженням.

Ольга Трач

Фото із сайту управління ДСНС України в Тернопільській області