“Водна арена Тернопіль” буде унікальним спортивним об’єктом в Україні, – Степан Барна. ФОТО, ВІДЕО

02/01/2019 Розмір тексту:

Будівництво «Водної арени Тернопіль» вважається наймасштабнішим проектом, який реалізовувався в області за останні три роки. Його загальна вартість понад 68,6 млн. грн. На даний час триває перша черга будівництва. Уже освоєно 17,6 млн. грн. Що уже зроблено та що ще попереду, – оглянув голова облдержадміністрації Степан Барна під час виїзду на об’єкт.

Робота над цим унікальним комплексом для водних видів спорту, нагадаємо, розпочалася в грудні 2017-го. Це не нова ідея. Адже у 1991 році «Водна арена» була готова фактично на 80%. Утім, на жаль, вся інфраструктура була зруйнована й розібрана.

«Ми поставили собі за мету реалізувати цей проект. Розділили його на дві черги. Проект реалізовується, будівництво не зупиняється навіть у зимовий період, що дозволено будівельними нормами», – зазначив голова Степан Барна.

Фінансується проект з Держаного фонду регіонального розвитку. У 2018 році на його реалізацію виділили 10,5 млн. грн., ще 7,1 млн. грн. – співфінансування з бюджету Тернопільської міськради. За ці кошти укріпили берегову лінію, виконується поглиблення русла дна, будуються трибуни, а також прокладається дорога вздовж каналу і трибун.

«Наш пріоритет, – наголосив очільник області, – зробити все для того, щоб Тернопілля було здоровим. А це буде тоді, коли з’явиться можливість для самореалізації молодих спортсменів, тим більше, що «Водна арена Тернопіль» буде унікальним спортивним об’єктом в Україні. І я впевнений, що тут будуть виховуватися майбутні чемпіони світу, чемпіони всеукраїнських змагань, спортсмени, котрі популяризуватимуть Україну і Тернопілля».