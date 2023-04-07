З вини Аліни Крупки в ДТП загинула її 17-річна двоюрідна сестра.

На Тернопільщині батьки загиблої у ДТП дівчини відсудили у винуватиці аварії 2 млн грн моральної компенсації. Раніше у серпні апеляційний суд призначив жінці чотири роки тюрми. Батьки подали цивільний позов, вимагаючи виплатити їм моральну шкоду, оскільки втрата доньки стала для них тяжким ударом. Суд ці вимоги задовольнив, повідомляє Zaxid.net.

Зазначимо, що смертельну аварію Аліна Крупка скоїла 26 травня 2018 року. Зранку того дня жінка отримала водійське посвідчення. Надвечір вона разом зі своєю неповнолітньою двоюрідною сестрою та її хлопцем вирішила поїхати у Тернопіль. Втім, під час поїздки перевищила швидкість, не впоралась з керуванням і допустила виїзд автомобіля в кювет, де він зіткнувся з деревом.

Внаслідок аварії важкі травми отримала 17-річна двоюрідна сестра водійки. Наступного дня вона померла у Теребовлянській лікарні. Сама ж водійка зазначила, що моменту аварії не пам’ятає. Водночас провину визнала.

Чортківський суд призначив жінці три роки умовно, але батьки загиблої подали апеляцію з вимогою призначити суворіше покарання. На цей раз судді врахували інформацію про те, що жінка майже не відвідувала заняття у автошколі. Вироком Борщівського райсуду від 2019 року було засуджено автоінспектора, який підписав документи про навчання Аліни Крупки попри те, що вона в цей час перебувала за кордоном. Тож у серпні минулого року апеляційний суд призначив Аліні Крупці чотири роки тюрми.

Окремо батьки подали цивільний позов до родички, вимагаючи виплатити їм моральну компенсацію. «Думки про смерть дочки не залишають їх і до теперішнього часу. Емоційний стан їх як батьків, навіть через чотири роки після втрати дитини, дуже нестійкий, вони відчувають глибокі моральні страждання у вигляді відчуття горя та непоправної втрати», – йдеться у позові.

Відповідачка на засідання не з’явилась, також відзив не подавала. Відтак суд ухвалював рішення заочно. Аліну Крупку зобов’язали виплатити по 1 млн грн батьку та матері загиблої доньки, сумарно це 2 млн грн моральної компенсації.

Зазначимо, що рішення наразі неостаточне, Аліна Крупка може оскаржити його в суді.