Водійка протаранила чотири припарковані автомобілі і напилася з горя

Завдяки зверненню свідомого громадянина, патрульним вдалося розшукати водійку, яка здійснила наїзд на 4 припарковані автівки.

Повідомлення про ДТП на вул. Є Коновальця надійшло патрульним 16 листопада, близько 1 години ночі.

Прибувши за вказаною адресою, заявник, який став свідком автопригоди, повідомив, що коли він стояв на балконі, то побачив, як невідомий водій на автомобілі червоного кольору, зачепив припарковані транспортні засоби та поїхав у невідомому напрямку.

Переглянувши відео з камер спостереження, патрульні побачили автомобіль Lancia, ймовірно, причетний до автопригоди, водійка якого, здаючи назад, здійснила наїзд на автомобілі Nissan, Hyundai, Toyota та BMW.

Згодом, на вулиці Текстильній, інспектори виявили автомобіль, який підпадав під орієнтування і мав явні механічні пошкодження правої сторони транспортного засобу.

Під час оформлення автопригоди, на місце події під’їхало таксі, із якого вийшла невідома жінка. У руках вона тримала номерні знаки автомобіля, який здійснив ДТП, та була із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Патрульні відразу ж підійшли до неї. Жінка призналася поліцейським, що керуючи автомобілем Lancia, здійснила наїзд на припарковані автівки, залишила місце пригоди, бо злякалася, а вже після ДТП вживала спиртне. Пройти огляд на визначення стану сп’яніння 36-річна громадянка відмовилася в категоричній формі.

Водійка отримала від патрульних адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП, за ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП, ст. 122–4 (Залишення місця ДТП) КУпАП та ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю до проведення уповноваженою особою медичного огляду) КУпАП.