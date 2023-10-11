Водій звинуватив патрульних у крадіжці грошей з його гаманця, аби не платити штраф

У Підгайцях група реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинила водія евакуатора, який транспортував трактор.

Працівники поліції почали оформляти протокол, але це не сподобалося кермувальнику і він почав хамити, а далі зателефонував на лінію “102” і повідомив, що поліціянти з його гаманця викрали 100 доларів.

“На місце події одразу виїхали правоохоронці, вилучили відео з нагрудних камер працівників ГРПП та переглянули його. Інформація заявника не підтвердилася й після цього оперативники почали встановлювати місцеперебування “жартівника”, – розповів начальник Бережанського відділу поліції №1 Сергій Гаврилюк.

Чоловік від’їхати далеко не встиг і його наздогнали представники слідчо-оперативної групи Тоді він зізнався, що все вигадав для того, аби уникнути штрафу.

За такий вчинок на порушника склали ще один протокол відповідно до статті 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП з максимальним штрафом. Як наслідок, житель Монастириська замість 510 гривень за порушення ПДР мусить оплатити ще один штраф, а це 3400 гривень.

Працівники поліції нагадують, що вся робота та дії працівників поліції фіксується на нагрудні відеокамери, а тому будь-які звинувачення чи протиправні дії як громадян, так і поліціянтів приховати не вдасться.