У дорожньо-транспортній пригоді, на трасі Тернопіль-Білобожниця, не розминулися рейсовий автобус “Тернопіль-Чортків” та легківка Kia Ceed.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на момент автопригоди в салоні автобуса перебувало четверо пасажирів. За попередньою інформацією, автобус рухався центральною частиною дороги, а коли помітив зустрічну автівку, загальмував та повернувся на свою смугу.

Проте такий маневр не врятував від зіткнення. Водій іномарки злякався і, аби уникнути удару, виїхав на зустрічну також.

В результаті удару пасажира автомобіля доправили до лікарні. Після надання меддопомоги чоловіка відпустили за місцем проживання.

Водій та пасажири автобуса не постраждали. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.