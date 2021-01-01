Водій збив на пішохідному переході матір з двома дітьми

Троє пішоходів потрапили під колеса автомобіля Renault Logan. Аварія трапилася вчора близько 19:00 у селі Підгороднє.

Потерпілі – жителі Бережан. Двоє з них – неповнолітні. Вони переходили дорогу по пішохідному переході. Усіх госпіталізували до лікарні.

Чотирнадцятилітня дівчинка отримала відкриту черепно-мозкову травму, струс та закритий перелом плеча та передпліччя. Вона у реанімації.

Її маму доправили до лікарні з множинними гематомами черепа, закритим переломом зап’ястя та забоями. У ще однієї дитини медики констатували політравму, закритий перелом стегнової кістки та інші травми.