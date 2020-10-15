ДТП трапилося 13 жовтня увечері поблизу селища Вишнівець Збаразького району.

Водій автомобіля марки Toyota Avensis рухаючись із міста Кременець в напрямку Тернопіля, не врахувавши дорожньої обстановки, не впорався із керуванням та допустив наїзд на корову, яку по узбіччю дороги вів житель села Великий Кунинець. Худоба від удару травмувала погонича.

73-річного потерпілого з травмами голови та обличчя доправлено до медзакладу.

Як повідомили у поліції, за фактом ДТП проводиться перевірка.