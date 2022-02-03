Водій заснув за кермом: у Польщі перекинувся автобус з українцями

У Польщі біля населеного пункту Колонія Сідлищі Люблінського воєводства перекинувся рейсовий український автобус. Водій заснув за кермом.

Про це повідомляє Слово і Діло з посиланням на Swidnik naszemiasto.

Аварія сталася увечері у середу, 2 лютого. Автобус здійснював рейс за маршрутом Чернівці-Щецин.

За інформацією поліції, автобусом керував 57-річний громадянин України. Він заснув за кермом – через це транспорт з’їхав з дороги та перекинувся.

В автобусі було 25 людей. Оскільки швидкість руху була незначною, ніхто серйозно не постраждав.

Як уточнюється, водій був тверезий. Поліція оштрафувала його на 1,5 тисячі злотих (понад 10 тисяч грн.). Пасажирів перевезли до пожежної частини, де вони чекали на інший автобус.

Нагадаємо, у березні 2021 року поблизу Перемишля в тому самому місці потрапили в ДТП два українські автобуси. Внаслідок цих аварій померли на місці чи пізніше у лікарнях дев’ять громадян України. Постраждали кількадесят.