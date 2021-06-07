Водій заснув під час руху: на Тернопільщині у полі перекинувся трактор

З тілесними ушкодженнями до Борщівської лікарні бригада швидкою привезла і двох жителів Чортківського району. Про них на лінію “102” повідомив черговий лікар.

За попередніми даними поліції, травми чоловіки отримали, працюючи на полі.

При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що потерпілі близько 2 ночі на John Deere 4830 обробляли поле. Водій під час руху заснув, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся. І кермувальника, і пасажира доправили в реанімаційне відділення.