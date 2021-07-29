29 липня близько другої ночі слідчо-оперативна група виїжджала на дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Ліски Збаразької територіальної громади, водій автомобіля Honda Legend на повороті не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя та врізався в тросову огорожу.

Після цього іномарку відкинуло на протилежне узбіччя, де також зіткнувся з дорожнім стовпчиком. В результаті удару водій, житель Тернополя 1984 року народження, загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють причини автопригоди, а також з’ясовують чи не був потерпілий на момент ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть) Кримінального кодексу.