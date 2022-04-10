Водій загинув на місці: смертельна аварія на Тернопільщині. ФОТО

Внаслідок ДТП у Збаражі одна людина загинула, двоє – травмовані.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася у суботу, 9 квітня, близько 18.30 у місті Збараж.

На одній зі вулиць міста не розминулися автомобілі марок «VOLKSWAGEN Golf» та « Mitsubishi Colt». Внаслідок зіткнення на місці події загинув 63-річний водій «VOLKSWAGEN Golf», його пасажирку з травмами різного ступеню тяжкості доправили до лікарні.

Також травм зазнала пасажирка « Mitsubishi Colt».

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.