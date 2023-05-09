Водій загинув на місці: на Тернопільщині легковий автомобіль “влетів” під фуру

Три автопригоди зареєстрували слідчі на дорогах Тернополя та області впродовж доби 8 травня. Четверо людей отримали тілесні ушкодження. Життя одного чоловіка врятувати не вдалося.

Близько 6:30 неподалік села Горинка не розминулися два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Scenic, рухаючись у напрямку Кременця, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажним автомобілем SCANIA.

В результаті удару водій легківки від отриманих травм загинув на місці події. Кермувальника з іншого авто з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги з переломами госпіталізувала до травматологічного відділення. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із частиною 2 статті 286 ККУ.

З тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні тернополянин 1989 року народження. Чоловік переходи дорогу на нерегульованому пішохідному переході і потрапив під колеса вантажівки MAN. Тернополянина не госпіталізовували. Кермувальника вантажівки направили на освідчення в медзаклад.

Близько 21:55 того ж дня в обласному центрі не розминулися дві іномарки. Аварія трапилася на проспекті Степана Бандери. Слідчі, які виїжджали на місце ДТП, встановили, що водій автомобіля Peugeot 308, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не пропустив автомобіль Toyota Corolla, який рухався головною дорогою, і врізався в нього.

До лікарні за меддопомогою зверталося двоє водіїв. У них медики констатували легкі тілесні ушкодження.