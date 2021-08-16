Водій вилетів з салону, на нього приземлився автомобіль: карколомна аварія біля Тернополя. ФОТО

Аварія трапилась вночі поблизу Тернополя у селі Воля Микулинецької громади.

Водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням на автошляху М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», пишуть “ТЕРНОПОЛЯНИ“.

За словами місцевих мешканців, автомобіль мчав на швидкості понад 200 км/год.

За кермом перебував 22-річний хлопець. Молодик не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль злетів з дороги й у повітрі перекинувся декілька разів.

Водій вилетів з транспортного засобу. Після цього на нього приземлився вщент понівечений автомобіль.

На допомогу хлопцеві приїжджали медики та рятувальники.

Його у важкому стані госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо, поблизу місця, де трапилось ДТП, компанії молодих людей регулярно влаштовують автоперегони та дрифтують.



