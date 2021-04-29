Водій ВMW “на бляхах” врізався у стовп і втік, залишивши травмованих пасажирів

26 квітня на автодорозі Зборів – Залізці в селі Оліїв Зборівської територіальної громади близько 21.00 годин, водій автомобіля «ВMW» (на «єврономерах») допустив зіткнення з електроопорою.

Водій з місця аварії втік, залишивши в автомобілі своїх товаришів, повідомляє 0352.ua. Очевидці аварії викликали швидку допомогу, оскільки одному із пасажирів необхідна була допомога медиків.

Бригада швидкої допомоги, що приїхала на виклик, побачили двох пасажирів автівки, які перебували під дією алкоголю і шоку. В 26-річного тернополянина медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, підозру на струс головного мозку.

Через численні забійні рани голови молодика було вирішено госпіталізувати в Зборівську лікарню.

На місце аварії також викликали правоохоронців, що мають з’ясувати усі обставини події, а також розшукати водія-втікача, що залишив своїх травмованих друзів на місці ДТП.