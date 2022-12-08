Водій відійшов на 15 хвилин: у Тернополі з автомобіля викрали ноутбук

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського райуправління поліції звернувся 32-річний житель обласного центру. У нього з автомобіля викрали сумку з ноутбуком та документами.

Зі слів потерпілого, він припаркував автомобіль на одній із вулиць на масиві «Сонячний». Відійшов лише на 15 хвилин у справах та мав необережність залишити на задньому пасажирському сидінні сумку, яку викрали. Збитки потерпілий оцінив у 20 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.