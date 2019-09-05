Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували черговий факт пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Як повідомляють у поліції, подія мала місце на одній із вулиць обласного центру в середу, 4 вересня.

Патрульні зупинили вантажний транспортний засіб «MAN», водій якого недотримався вимог правил дорожнього руху. Під час спілкування з правопорушником, останній запропонував поліцейським хабар в розмірі 200 гривень, аби на нього не складали будь-які адміністративні матеріали. Спробу надати неправомірну вигоду зафіксували бодікамери на одязі правоохоронців.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила дві купюри номіналом по 100 гривень.

Тепер жителю Хмельницької області доведеться нести відповідальність згідно Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.