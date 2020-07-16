Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали водія, який вчинив ДТП та залишив місце пригоди.

На спецлінію 102 звернувся громадянин, який повідомив, що залишив свою автівку на вулиці Володимира Великого, а коли повернувся то виявив на транспортному засобі механічні пошкодження. Патрульні прибули за вказаною адресою, склали схему ДТП, відібрали пояснення власника автівки та розпочали пошуки винуватця автопригоди.

Завдяки професійним та оперативним діям, інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалі ДТП знайшли автомобіль Ford, який допустив наїзд на припаркований автомобіль заявника. Цю подію було зафіксовано на одну з камер спостереження нашого міста.

Поліцейські встановили винуватця автопригоди та склали на 36-річного водія протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП та за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.