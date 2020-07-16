Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали водія, який вчинив ДТП та залишив місце пригоди.

На спецлінію 102 звернувся громадянин, який повідомив, що залишив свою автівку на вулиці Володимира Великого, а коли повернувся то виявив на транспортному засобі механічні пошкодження. Патрульні прибули за вказаною адресою, склали схему ДТП, відібрали пояснення власника автівки та розпочали пошуки винуватця автопригоди.

Завдяки професійним та оперативним діям, інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалі ДТП знайшли автомобіль Ford, який допустив наїзд на припаркований автомобіль заявника. Цю подію було зафіксовано на одну з камер спостереження нашого міста.

Поліцейські встановили винуватця автопригоди та склали на 36-річного водія протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП та за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.

Розшукове ДТП

Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали водія, який вчинив ДТП та залишив місце пригодиНа спецлінію 102 звернувся громадянин, який повідомив, що залишив свою автівку на вулиці Володимира Великого, а коли повернувся то виявив на транспортному засобі механічні пошкодження. Патрульні прибули за вказаною адресою, склали схему ДТП, відібрали пояснення власника автівки та розпочали пошуки винуватця автопригоди.Завдяки професійним та оперативним діям, інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалі ДТП знайшли автомобіль Ford, який допустив наїзд на припаркований автомобіль заявника. Цю подію було зафіксовано на одну з камер спостереження нашого міста.Поліцейські встановили винуватця автопригоди та склали на 36-річного водія протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП та за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.Шановні водії, наголошуємо! Якщо ви стали винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, за жодних умов не намагайтесь зникнути з місця пригоди, чи іншим чином уникнути відповідальності.Нагадуємо, що за статтею 122-4 КУпАП залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 255 гривень або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.#ПорядокЦеТи #ternopilpolice

Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області Четвер, 16 липня 2020 р.