Сьомого листопада на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Мишковичі, працівники поліції зареєстрували ДТП з потерпілими.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, а після цього авто перекинулося. Чоловіка з травмами та у комі доправили до лікарні.

В ніч з 7 на 8 листопада на автодорозі Обхід м. Тернопіль водій автомобіля Ford Galaxy з’їхав з проїжджої частини дороги та врізався в тросове огородження. Попередньо, двадцятивосьмирічний кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його госпіталізували.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод стануть відомі у ході слідства.