В нейрохірургічне відділення госпіталізували після дорожньо-транспортної пригоди тернополянку.

Як повідомляють у поліції, жінка 17 січня на проспекті Злуки потрапила під колеса автомобіля. У потерпілої – політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс, забій хребта, закритий перелом передпліччя.

При виїзді слідчо-оперативної групи встановлено, що водій автомобіля TOYOTA COROLLA збив жінку, яка переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.