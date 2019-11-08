Водій транспортного засобу ЗАЗ, рухаючись вулицею Руською, порушив вимогу дорожнього знаку 5. 16 “Напрямок руху по смугах” та здійснив рух прямо зі смуги, яка дозволяє рух лише праворуч, ще й на заборонний сигнал світлофора (жовтий).
Інспектори одразу ж зупинили водія. Правопорушнику повідомили, що відносно нього буде винесена постанова про адміністративне правопорушення, та 55-річний кермувальник, аби не нести відповідальність за скоєне, запропонував патрульним неправомірну вигоду. Поліцейські попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії, та він зробив по своєму: кинув купюру у розмірі 200 грн в салон службової автівки.
Для документування події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та винесли на водія постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Проїзд на заборонений сигнал світлофора).