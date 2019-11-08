Водій маршрутного транспортного засобу, аби не відповідати за скоєне, пропонував патрульним хабарМи реагуємо на кожне звернення громадян про порушення ПДР водіями маршрутних транспортних засобів (не лише😉), розшукуємо їх, зупиняємо та виносимо постанови за вчинене, а також нагадуємо водіям Правила дорожнього руху, аби надалі вони їх дотримувалися.Та інколи, кермувальники своєї вини визнавати не хочуть, або ж мають намір "закрити питання", пропонуючи інспекторам неправомірну вигоду.Так було і вчора, 7 листопада, близько 18 години.Водій транспортного засобу ЗАЗ, рухаючись вулицею Руською, порушив вимогу дорожнього знаку 5. 16 "Напрямок руху по смугах" та здійснив рух прямо зі смуги, яка дозволяє рух лише праворуч, ще й на заборонний сигнал світлофора (жовтий).Інспектори одразу ж зупинили водія. Правопорушнику повідомили, що відносно нього буде винесена постанова про адміністративне правопорушення, та 55-річний кермувальник, аби не нести відповідальність за скоєне, запропонував патрульним неправомірну вигоду. Поліцейські попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії, та він зробив по своєму: кинув купюру у розмірі 200 грн в салон службової автівки.Для документування події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та винесли на водія постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Проїзд на заборонений сигнал світлофора).Звертаємося до усіх водіїв: якщо ви порушили — відповідайте. Та не шукайте інших виходів з ситуації.Нагадуємо: за законом передбачена відповідальність як для тих, хто пропонує хабар, так і для тих, хто бере.Від початку 2019 року за фактом дачі неправомірної вигоди службовій особі до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 10 відомостей про скоєння діянь, що підлягають під кваліфікацію статті 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).Пам'ятайте: порядок починається з кожного із вас❗️#ПорядокЦеТи #ternopilpolice