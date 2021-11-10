Водій скоїв аварію і втік, залишивши у салоні травмованого пасажира. ФОТО

На Тернопільщині водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у кювет.

Аварія трапилася 8 листопада близько опівночі на дорозі Івано-Франківськ-Монастириська-Тернопіль. На момент автопригоди в салоні автомобіля перебував пасажир, 1992 року народження.

Чоловіка із тілесними ушкодженнями та переломами госпіталізували до лікарню. Водій з місця пригоди втік. Його місцезнаходження встановлюють працівники поліції.

Триває слідство згідно із статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.