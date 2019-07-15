Чергова дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня у місті Хоростків.

Водій автомобіля Lada Priora протаранив припарковане на узбіччі авто, а після цього збив ще й неповнолітнього пішохода, повідомляють у поліції.

Керував транспортом двадцятисемирічний житель Теребовлянського району.

Аварія трапилася, коли чоловік з другорядної дороги виїжджав на головну.

Травми отримав шістнадцятирічний пішохід. Хлопчика з закритим вивихом плеча, травмою коліна та з пошкодженням зв’язок госпіталізували.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.