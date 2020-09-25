Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, множинними саднами голови, ноги, руки та тулуба до лікарні госпіталізували неповнолітнього.

Хлопчик 24 вересня близько 19:20 потрапив під колеса автомобіля.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля SUBARU TRIBECA зачепив дитину. Хлопчик йшов узбіччям разом з друзями, але в якийсь момент вибіг на дорогу із-за зустрічного автомобіля. Попередньо в дитини легкі тілесні ушкодження.

Водій на момент автопригоди був тверезий. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.